Медведев: члены ЕАЭС должны продолжать работать над снятием межгосударственных барьеров

ГОРКИ, 4 сентября. /ТАСС/. Членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предстоит продолжать работать над снятием межгосударственных барьеров. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном.

"Целый ряд интеграционных проектов у нас остается на повестке дня. Имею в виду по совершенствованию нормативной базы и по снятию барьеров", - сообщил премьер, уточнив, что данные вопросы поднимаются главами правительств стран - участниц ЕАЭС, так как барьеров по-прежнему остается много. "Мы все-таки последовательно, при активном участии коллегии работаем над их устранением", - сказал Медведев.

Премьер отметил эффективность регулярных встреч глав правительств ЕАЭС. "Этот формат я считаю очень эффективным, поскольку мы рассматриваем самые разные, весьма важные для наших стран вопросы", - сказал он.

Медведев напомнил, что межправительственные встречи проходят четыре раза в год. Саркисян в ответ отметил, что такие систематические заседания дали серьезный импульс решению назревших вопросов и помогают увидеть перспективные направления. "Безусловно, то, что четыре раза в год премьер-министры имеют возможность обсуждать все вопросы нашей интеграции, помогает коллегии в продвижении нашей повестки", - сказал Саркисян. По его словам, решение встречаться четыре раза в год помогло реализовать основополагающие нормы, заложенные в договоре о ЕАЭС.

Медведев заметил, что благодаря Саркисяну на посту председателя ЕЭК за последние годы удалось наладить спокойную, продуктивную работу. По его словам, "рутинные вещи не попадают на рассмотрение совета глав правительств", а важнейшие вопросы попадают на рассмотрение.

"Вы где-то у себя и какие-то конфликты гасите, и разрешаете споры, которые возникают. Самое главное - продвигаете весьма актуальную для наших стран, для нашей пятерки повестку дня", - сказал Медведев.

Он отметил, что, в частности, имеет в виду тему цифровой экономики. "Все наши страны с разной степенью интенсивности, но, тем не менее, все равно переходят на цифровую экономику, используют цифру в государственном управлении, в оказании социальных услуг. Нам нужно делать это все согласованно", - подчеркнул премьер.