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ВЭФ-2019

Глава Приморья предложил возобновить систему распределения учащихся на бюджетной основе

Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что организации должны обеспечивать приглашенных молодых специалистов жильем

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил возобновить систему распределения молодых специалистов, которые учатся на бюджетной основе, в том числе на Дальний Восток. Об этом Кожемяко заявил на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

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"Считаю целесообразным для всех, кто учится на бюджетной основе, возобновить систему распределения, в том числе на Дальний Восток, по специальностям, которые здесь наиболее востребованы, а молодежным коллективам предоставлять налоговые льготы и преференции при проведении конкурсных процедур", - сказал Кожемяко.

При этом, по его мнению, организации, приглашающие молодого специалиста, должны гарантировать им заработную плату и предоставлять жилье.

Строительство государственного арендного жилья

Также на заседании Госсовета Олег Кожемяко предложил распространить практику строительства государственного арендного жилья на весь Дальний Восток в качестве двухлетнего эксперимента. 

"Наше следующее предложение заключается в том, чтобы развивать уже доказавший свою эффективность на Дальнем Востоке механизм строительства государственного арендного жилья. Необходимо применять этот механизм шире и распространить эту практику на весь Дальний Восток. Предлагаю провести двухлетний эксперимент по строительству такого жилья на Дальнем Востоке с привлечением федеральных ресурсов. Просим поддержать наше предложение", - сказал Кожемяко.

По его словам, строительство такого жилья успешно опробовано в Сахалинской области. Стоимость аренды квартир в нем вдвое ниже среднерыночной, и гражданин имеет право выкупа через льготную ипотеку. Власти Приморья намерены уже в 2020 году сдать первые 300 арендных квартир.

Реализация проекта поможет привлечь в регион и удержать здесь молодых специалистов, считает губернатор. В том числе это касается специалистов узкого профиля, которых сейчас не хватает в медицине, образовании, в том числе в отдаленных населенных пунктах, добавил Кожемяко.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

В новость внесены изменения (14:38 мск) - добавлены подробности.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайВЭФ-2019
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