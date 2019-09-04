Хайнань ликвидирует безработицу за счет предоставления рабочей силы югу материкового Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Провинция Хайнань планирует ликвидировать безработицу и бедность путем организации целенаправленных поездок крестьян на заработки и для профессионального обучения в соседнюю экономически развитую провинцию Гуандун. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", с этой целью в материковой части Южного Китая созданы кадровые представительства 12 хайнаньских городов и уездов.

По его данным, с января по август включительно власти острова направили на сезонные заработки около 100 тыс. сельских жителей, из них примерно 10% - в сопредельный регион. Согласно статистике, почти 80% выезжающих за пределы Хайнаня малоимущих жителей села отправляются в Гуандун, где получают возможность материально обеспечить свою семью.

"В будущем хайнаньские службы по повышению занятости планируют усилить взаимодействие с правительственными органами и компаниями данного региона, создать упорядоченный рабочий механизм, который станет "мостом" по отправке рабочих на заработки в Гуандун", - пояснила заместитель главы управления по развитию человеческих ресурсов провинции Хайнань Сюй Цзюйфэнь.

По ее словам, одна из важных особенностей этого проекта - работники с первоначально низкой квалификацией освоят ряд профильных профессий. Таким образом на острове появится больше востребованных технических кадров, которые станут важным звеном в обеспечении качественного роста Хайнаня.

Согласно официальной статистике, по объему валового регионального продукта (ВРП) Гуандун занимает первое место среди всех регионов КНР (не принимая в расчет специальные административные районы Гонконг и Макао, а также китайский остров Тайвань - прим. ТАСС). За первые шесть месяцев текущего года данный показатель провинции превысил 5 трлн юаней (более $706 млрд по нынешнему курсу). В то же время Хайнань находится на 28-м месте среди 31 административно-территориальной единицы КНР - ее ВРП за аналогичный период превысил 266,8 млрд юаней ($37,6 млрд), увеличившись на 5,3%. Ровно треть от этого объема приходится на город Хайкоу, примерно 13% - на южный курорт Санья.

Одна из главных задач развития КНР - сокращение разрыва между богатыми и менее процветающими провинциями Китая. Программа по обмену сезонной рабочей силой реализуется прежде всего с учетом соответствующего плана. Ожидается, что она поможет ускорить процесс создания на Хайнане развитой зоны свободной торговли.