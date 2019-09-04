РЖД планируют в октябре заключить соглашения о реализации проектов в Египте

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют в октябре заключить ряд соглашений о совместной реализации инфраструктурных проектов в Египте. Об этом в среду в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил журналистам первый заместитель генерального директора холдинга Александр Мишарин.

"Сейчас рассматриваются два инфраструктурных проекта и проект диспетчерского центра, по которым мы ведем переговоры с министерством транспорта и Египетскими железными дорогами. Надеемся, к саммиту (Россия - Африка, состоится 24 октября в Сочи - прим. ТАСС) мы выйдем на подписание предварительного соглашения. В октябре мы все объявим", - сказал топ-менеджер.

По словам Мишарина, египетский железнодорожный рынок сейчас активно развивается, поэтому РЖД заинтересованы в участии в инфраструктурных проектах страны и рассмотрят все возможные варианты их финансирования.

"Мы считаем, что нам это интересно вместе с Трансмашхолдингом. Как правило, финансирование [осуществляется] на основе займа под гарантии правительства Египта. Мы используем все механизмы и возможные способы финансирования - экспортное страхование, российские банки и, если нужно, возможно, межбюджетные кредиты, но пока считаем, что обойдемся без них", - сказал он.

В июне этого года Мишарин сообщал, что РЖД рассматривают возможность участия в проекте модернизации железной дороги Каир - Александрия. Египет реализует государственную программу по модернизации сети железных дорог, общая протяженность железных дорог страны превышает 5000 км.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.