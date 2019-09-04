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ВЭФ-2019
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Путин указал главе "Аэрофлота", что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

Президент подчеркнул, что рост цен составил 7%
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и президент РФ Владимир Путин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и президент РФ Владимир Путин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обратил внимание главы "Аэрофлота" Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты в России в этом году опережает инфляцию. Критическую ремарку на эту тему глава государства сделал перед тем, как начать свое выступление на заседании президиума Госсовета.

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"Виталий, больше инфляции - 7% рост!", - обратился глава государства к гендиректору "Аэрофлота".

Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила журналистам, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации газеты "Известия", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят в том числе S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и UTair, прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9-10%. Поднять цены в указанных пределах компании заставят объективные факторы, в частности подорожание авиакеросина. Авиатопливо - одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета, отмечало издание.

По словам заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова, с начала года стоимость керосина выросла на 1,5-2%, однако за прошлый год рост превысил 30%.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин. Он вступил в действие 1 августа 2019 года. Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну. В АЭВТ считают такой механизм малоэффективным, поскольку планка сильно завышена.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ВЭФ, а также модератором зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

В новость были внесены изменения (14:32 мск) -  добавлены подробности.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВЭФ-2019
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