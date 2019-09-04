В ВТО подтвердили получение иска КНР к США по пошлинам

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила получение иска Китая к США по поводу новых американских пошлин, введенных 1 сентября. Как сообщила пресс-служба ВТО, соответствующее уведомление КНР было распространено в среду среди членов организации.

"Китай обратился в ВТО с просьбой о проведении консультаций по спору с Соединенными Штатами, касающемуся дополнительных пошлин, введенных с 1 сентября США на импортируемые китайские товары, - говорится в сообщении. - Эта просьба распространена 4 сентября среди членов ВТО". Китай заявляет, что пошлины США "не соответствуют Генеральному соглашению о тарифах и торговле от 1994 года и что они применяются только в отношении китайской продукции", пояснила пресс-служба.

Подача иска означает официальное инициирование торгового спора. Теперь у сторон есть 60 дней для урегулирования разногласий на двусторонних консультациях в ВТО. Если компромисса достичь не удастся, Китай может попросить о создании третейской группы. Будут назначены три арбитра. Согласно правилам ВТО, они должны вынести решение по спору в течение 6-9 месяцев.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в минувшее воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти. Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых противоречий. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

Спор с США, о котором объявили 2 сентября в Пекине, отнюдь не первый в ВТО, созданной в 1995 году. На настоящий момент в процессе рассмотрения уже находятся два иска Китая к США и один иск США к Китаю по различным вопросам коммерции. Арбитраж еще по одному иску Соединенных Штатов приостановлен по их просьбе. Кроме того, в ВТО рассматривается просьба Китая об установлении размера санкций, которые китайская сторона может ввести в отношении американских товаров по итогам выигранного ранее Пекином спора.

Практика показывает, что рассмотрение тяжб в ВТО может занимать годы, так как у спорящих сторон есть право подачи апелляции, если они недовольны решением третейской группы. Так, в июле апелляционный орган принял в пользу Китая решение по спору с США о пошлинах на продукцию китайских государственных предприятий. Дело тянулось с марта 2016 года, и речь тогда шла о пошлинах, введенных Вашингтоном с 2007 по 2012 год.