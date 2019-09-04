В Калининградской области из-за АЧС уничтожат около 43 тыс. свиней

КАЛИНИНГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Резкое ухудшение ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) зафиксировали в Калининградской области. Принято решение об уничтожении почти 43 тыс. свиней, содержащихся на площадках ООО "Прибалтийская мясная компания три", сообщила в среду пресс-служба регионального управление Россельхознадзора.

"Управление Россельхознадзора по Калининградской области информирует о резком ухудшении эпизоотической обстановки по АЧС на территории региона. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий эпидемии. Всего будет отчуждено и уничтожено 42 811 голов свиней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Очаги АЧС зарегистрированы на территории муниципального образования "Гусевский городской округ". 23 августа заболевание выявили на свиноводческой ферме (маточник) ООО "Прибалтийская мясная компания три" в районе поселка Таманское, спустя три дня - на площадках откорма той же компании в поселках Красногорское и Кубановка, 30 августа на убойном пункте ООО "Прибалтийская мясная компания три" в поселке Кубановка.

"Животноводству области нанесен огромный ущерб. Кроме того, подобные события наносят огромный вред социальной составляющей: потеря рабочих мест, сокращение налоговых поступлении в бюджет. Случившиеся стало возможным, в том числе по причине нахождения на территории региона постоянного резервуара инфекции в виде популяции диких кабанов", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство подчеркнуло необходимость снижения популяции диких кабанов на территории региона и законодательного регулирования деятельности личных подсобных хозяйств. Нарушения последними требований ветеринарного законодательства формируют "устойчивый, постоянно действующий "канал" поставки вируса АЧС на предприятия, специализирующиеся на выращивании свиней", подчеркнули в ведомстве.

История проблемы

Первые сообщения о выявлении АЧС в Калининградской области появились осенью 2017 года. Вирус сначала появился в дикой природе, затем начал фиксироваться в личных подсобных хозяйствах и на нескольких предприятиях, включая крупнейшего в области производителя - "Правдинское свинопроизводство", где было уничтожено более 120 тыс. животных. Специалисты считают, что вирус занесли в регион дикие животные из соседней Польши.

Из-за инфекции личным подсобным хозяйствам (ЛПХ), занимавшимся свиноводством, рекомендовали сменить профиль. Поголовье свиней в ЛПХ региона было снижено на 99%. В феврале власти заявили, что в регионе удалось стабилизировать эпизоотическую ситуацию, промышленное поголовье свиней практически полностью восстановили.

Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.