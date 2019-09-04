Резиденты ТОР и СПВ оформили в 2019 году 5 тыс. деклараций на 100 тыс. т товаров

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Резиденты Территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) на Дальнем Востоке за восемь месяцев 2019 года оформили в режиме свободной таможенной зоны (СТЗ) 5 тыс. деклараций на 100 тыс. т товаров стоимостью чуть меньше $1 млрд. Об этом сообщил в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и. о. первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Глеб Кича.

"В этом году за восемь месяцев оформлено порядка 5 тыс. деклараций на товары под процедурой свободной таможенной зоны. Общий вес - более 100 тыс. т, стоимость этих товаров - чуть меньше $1 млрд, предоставлено освобождение на сумму порядка 13 млрд рублей. Это увеличение в несколько раз по сравнению с прошлым годом в целом", - сказал Кича, выступая на сессии "Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций".

Он отметил, что процедуру СТЗ применяют с 2016 года 18 резидентов, создано 18 зон таможенного контроля, большинство из них - под ввоз основных производственных средств и две зоны таможенного контроля под ввоз любых товаров. "У нас из всех субъектов ДФО не охвачены только пять - это Бурятия, Забайкальский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. Во всех остальных, в основном это Приморский край, Амурская область, резиденты применяют процедуру СТЗ", - отметил Кича.

По его словам, по электронному декларированию уровень автоматизации достаточно высокий, и сроки оформления [таможенных деклараций] с каждым днем уменьшаются. "Сейчас в целом по региону с учетом того, что у нас отдельные участники зарегистрированы в Москве и подают декларации в Москве, в день регистрации выпускается порядка 50% деклараций, на следующий день - суммарно до 90%", - сообщил и. о. первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления. Он также добавил, что развивается автоматизация: порядка 90% экспортных деклараций регистрируется автоматически, импорта - порядка 35%.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.