В Минприроды заявили, что Россия и Китай преуспели в решении проблемы "черных лесорубов"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти России и Китая достигли значительного прогресса в решении проблемы незаконной вырубки лесов на территории России. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в интервью телеканалу НТВ на полях Восточного экономического форума в среду.

"Больше года мы ведем переговоры со своими китайскими коллегами, значительно продвинулись в этом направлении. Нас услышали и правоохранительные органы, и мои коллеги - три министра занимаются нашим направлением", - сказал он.

Министр отметил, что одностороннее решение проблемы не представляется возможным, Китай должен оказывать содействие по этому вопросу. "Китай, конечно, заинтересован в том, чтобы поставки древесины шли, и шли легализовано", - добавил он.

В интервью газете "Ведомости" в августе Кобылкин отмечал, что министерство может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок. По словам Кобылкина, он обратился с просьбой к правоохранительным органам Китая присоединиться к решению проблемы "черных лесорубов".

В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса и поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для решения данной проблемы с использованием космических технологий. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.