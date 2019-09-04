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ВЭФ-2019

В Минприроды заявили, что Россия и Китай преуспели в решении проблемы "черных лесорубов"

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин отметил, что одностороннее решение проблемы невозможно, китайская сторона должна оказывать содействие по этому вопросу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти России и Китая достигли значительного прогресса в решении проблемы незаконной вырубки лесов на территории России. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в интервью телеканалу НТВ на полях Восточного экономического форума в среду.

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"Больше года мы ведем переговоры со своими китайскими коллегами, значительно продвинулись в этом направлении. Нас услышали и правоохранительные органы, и мои коллеги - три министра занимаются нашим направлением", - сказал он.

Министр отметил, что одностороннее решение проблемы не представляется возможным, Китай должен оказывать содействие по этому вопросу. "Китай, конечно, заинтересован в том, чтобы поставки древесины шли, и шли легализовано", - добавил он.

В интервью газете "Ведомости" в августе Кобылкин отмечал, что министерство может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок. По словам Кобылкина, он обратился с просьбой к правоохранительным органам Китая присоединиться к решению проблемы "черных лесорубов".

В июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса и поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для решения данной проблемы с использованием космических технологий. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что предстоит проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКитайВЭФ-2019
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Восточный экономический форум - 2019. День первый
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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