Правительство Молдавии аннулировало решение о сдаче в концессию аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии на заседании в среду аннулировало свое решение о передаче в концессию Кишиневского международного аэропорта, который перешел под управление компании Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd. Об этом говорится в документе, который опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Аннулируются соглашение об инициировании проекта государственно-частного партнерства для концессии Кишиневского международного аэропорта, решение об утверждении концессии активов аэропорта Кишинева и условий самой концессии, а также решение об утверждении отчета об итогах и результатах закрытого конкурса по выбору концессионера, отмечается в документе.

Ранее Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии высказался за аннулирование концессии аэропорта. Как сообщил журналистам президент республики Игорь Додон, основанием для этого послужили нарушения, допущенные прежним правительством при заключении договора.

Приватизация аэропорта

Единственную в Молдавии международную воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет, арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов.

Однако с тех пор в Avia Invest уже несколько раз менялись собственники. Его учредителями поначалу были российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт". Доли между ними были распределены поровну по 50% на каждого.

Затем ее мажоритарным акционером стало российское ООО "Комаксавиа", зарегистрированное 25 января 2014 года. Эта компания получила 95% акций. Ее акционерами поначалу были ОАО "Хабаровский аэропорт" и ООО "УК Комакс".

Однако в сентябре того же года 100%-ным акционером ООО "Комаксавиа" стала британская TB Team Management LLP, учрежденная Dylox United LTD с Британских Виргинских островов и Valtara A. V. V. с Арубы. Среди учредителей Valtara A. V. V. значатся другие офшоры и иностранцы, представляющие интересы на основе доверенностей. В конце августа было объявлено, что новым владельцем аэропорта стала компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd.

Смена власти

В начале июня в парламенте Молдавии было создано новое парламентское большинство, образованное поддерживающей президента страны Партией социалистов Республики Молдова и проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Они объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк, после смены власти бежавший за границу. Новая власть обвинила старую в коррупции и узурпации государственных институтов.