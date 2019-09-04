Компания "Финвижн Холдингс" инвестирует 1 млрд рублей в строительство IT-парка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Финвижн Холдингс" вложит 1 млрд рублей в создание IT-парка в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Финвижн Холдингс", первый резидент специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке, инвестирует в строительство IT-парка в Приморском крае 1 млрд рублей. Соглашение о его строительстве подписано в среду между Корпорацией развития Дальнего Востока и Международной компанией "Финвижн Холдингс" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ)", - отметил собеседник агентства.

"Регистрируя свою компанию на острове Русский, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с поиском офиса для компании и юридического адреса, - рассказал директор компании Юрий Гусев, слова которого привел представитель "Финвижн Холдингс". - Поэтому и задумались о строительстве IT-парка, который позволит существенно облегчить жизнь другим компаниям, заходящим на территорию острова".

В новом IT-парке площадью до 10 тыс. квадратных метров на начальном этапе планируется создать до 100 рабочих мест, при этом на период запуска их количество достигнет 3 тыс. На его территории компаниям предоставят возможность использования абонентских ящиков для регистрации юридических лиц в порядке редомициляции (смены юрисдикции), что позволит исключить риск признания юридического адреса фиктивным.

О специальных административных районах

САР со льготными условиями для международных компаний созданы на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налога на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний. В течение первых шести месяцев с момента регистрации резидент САР должен инвестировать в экономику РФ 50 млн рублей, но не обязательно в регионе регистрации.

О форуме

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.