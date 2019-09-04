ПФР назначил 345 тыс. выплат пенсионных накоплений за семь месяцев 2019 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) назначил за семь месяцев 2019 года 345 тыс. выплат из средств пенсионных накоплений, основную часть (82,9%) составили единовременные выплаты. Об этом сообщила в среду пресс-служба ПФР.

"За семь месяцев 2019 года Пенсионный фонд России назначил 345 тыс. выплат из средств пенсионных накоплений. Основную часть назначений (286 тыс., или 82,9%), как и раньше, составили единовременные выплаты, на которые имеют право те, у кого размер пенсионных накоплений меньше 5% от суммы средств по страховой и накопительной пенсиям", - сказали в фонде.

В ПФР пояснили, что высокая доля единовременных выплат объясняется тем, что в настоящее время на пенсию по-прежнему выходят люди, чьи накопления формировались в течение короткого периода 2002-2004 годов и поэтому составили небольшую сумму, выплачиваемую полностью за один раз.

"В виде накопительной или срочной пенсии средства назначены 12,4 тыс. граждан. Обе выплаты предполагают ежемесячную пенсию, которая длится пожизненно (накопительная пенсия) либо в течение определяемого самим пенсионером периода (срочная пенсия участников программы софинансирования пенсионных накоплений). С учетом новых назначений количество пенсионеров, получающих пенсионные накопления в виде ежемесячной пенсии, достигло 100 тыс. человек", - добавили в ПФР.

Как отметили в фонде, 47 тыс. выплат назначено в рамках правопреемства пенсионных накоплений. Общий объем финансирования выплат из средств пенсионных накоплений по итогам семи месяцев составил 7,7 млрд рублей.

В ПФР напомнили, что стартовавшее в 2019 году повышение пенсионного возраста не коснулось правил выплаты пенсионных накоплений: получить их, как и раньше, могут женщины начиная с 55 лет и мужчины начиная с 60 лет, а также те, кто досрочно вышел на пенсию раньше этого возраста. Для права на выплату пенсионных накоплений также необходимо наличие минимального стажа и пенсионных коэффициентов, которые по общим основаниям в этом году составляют 10 лет и 16,2 балла соответственно.