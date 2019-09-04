Власти КБР и "Ростех" обсудили возобновления работы на горно-обогатительном комбинате

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) возобновления добычи на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате (ТГОК) в Кабардино-Балкарии (КБР) одобрено, в ближайшее время госкорпорация "Ростех" приступит к реализации второго этапа проекта. Об этом ТАСС сообщил в среду замминистра промышленности и торговли региона Эльдар Кяров.

"Врио главы КБР Казбек Коков и гендиректор ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" (дочерняя компания госкорпорации "Ростех") Игорь Ушаков обсудили вопросы реализации проекта по возобновлению добычи в Тырныаузском месторождении, в ближайшее время начнется второй этап проекта. Представители Ростеха подтвердили и уведомили региональные власти об одобрении правлением госкорпорации проекта, представили на рассмотрение дорожную карту на второй этап, озвучили данные по стоимости каждого этапа. Представленную дорожную карту также рассмотрели на совещании с председателем правительства региона, участники встречи одобрили и проговорили где, какие этапы будут прорабатываться, какое взаимодействие с властями и какие вопросы будут вместе решать", - сказал Кяров.

Он отметил, что решения принимались на основании собранных материалов, геологических изысканий, просчета стоимости проекта и целесообразности его реализации. "Лицензия стоила более одного млрд рублей, стоимость самого проекта достигнет около 20 млрд рублей. Положительным моментом было то, что на правлении "Ростеха" под руководством Чемезова приняли единогласно решение о том, что проект целесообразен и "Ростех" будет им заниматься в рамках своих ресурсов", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, "Ростех" займется строительством, проектированием, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией объекта. "Сейчас руководство госкорпорации официально озвучило свою позицию местным властям, подтвердило свои планы. Надо отметить, что есть мероприятия, относящиеся к компетенции "Ростеха" и к компетенции местных властей, в том числе и по земельным участкам, которые планируется арендовать. На участки, на которых будут строиться объекты, требуется участие региональных властей", - сказал Кяров.

О проекте

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" было единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. 17 апреля 2018 года Росндедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользование недрами месторождения, по результатам которого принято решение предоставить "Эльбрусскому горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения.