В РФ разработали умные часы ГЛОНАСС, способные заменить предрейсовый контроль водителей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. В России разработали первые умные часы ГЛОНАСС, способные не только контролировать местоположение водителя с помощью навигационной системы, но и его предрейсовое состояние здоровья за счет снятия показаний пульсометра. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика "СпейсТим".

Инвестиции в разработку гаджета, который может стать альтернативой предрейсовому контролю водителей, составили около 30 млн рублей. В компании полагают, что спрос на новинку составит от 50 до 70 тыс. изделий в год. Применяться данный продукт может в сфере транспорта, нефтегазовом секторе и ТЭК, FMCG (товары повседневного спроса), а также на предприятиях с опасным производством.

"Часы автоматически в режиме онлайн идентифицируют водителя в машине, данные передаются диспетчеру, который понимает какое транспортное средство использует, и система автоматически сверяет эту информацию с данными путевого листа. Это своего рода "большой брат" для водителя. Диспетчер будет знать даже когда водитель нервничает. Точность определения местоположения составит несколько метров", - привели пример использования гаджета в "СпейсТим".

Умные часы ГЛОНАСС способны вести круглосуточный контроль и выявлять аномалии в состоянии водителя в течение всей рабочей смены. Также они умеют автоматически оповещать пользователя о его вхождении в запрещенную или опасную зону, добавили в компании.

Разработчик пояснил, что данные с часов будут поступать в интеллектуальную платформу, в которой с помощью технологий искусственного интеллекта в виде нейронной сети обрабатывается и анализируется большой массив данных, что позволяет иметь в едином интерфейсе сводную информацию по транспорту и персоналу. В случае отсутствия связи часы способны записывать данные в черный ящик.

Помимо прочего новый гаджет способен контролировать наличие средств индивидуальной защиты, таких как газоанализатор, противогаз, каска в случае работы в опасных средах. Также умные часы могут использоваться для контроля торговых представителей в больших супермаркетах, для контроля персонала на производствах и в промышленных помещениях, добавили в "СпейсТим".