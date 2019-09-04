Ростуризм: крупные инвестиции в отрасль помогут развитию малого бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма возможно за счет привлечения крупных инвестпроектов в отрасль. Такое мнение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Новая политика в области развития внутреннего туризма должна быть выстроена с опорой на инвесторов и крупный бизнес, который готов вкладывать в отрасль. Туризм дает огромный мультипликативный эффект, и если мы будем реализовывать крупные проекты, которые привлекут приток туристов, то это автоматически поспособствует развитию малого и среднего бизнеса", - уверена Догузова.

Министерство экономического развития РФ разрабатывает стратегию развития туризма в России до 2035 года. В рамках стратегии для представителей бизнеса предлагаются комплексные меры поддержки и включение в программы продвижения на национальном и международном уровнях. Министерство рассчитывает на увеличение инвестиций в отрасль в три раза. Для реализации плана бизнесу предложат льготы и субсидии: сниженные проценты по кредитам, а также возможность уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда с помощью механизма территорий опережающего развития. По просьбе предпринимателей обсуждается также возможность снижения ставки НДС для гостиничного сектора с 20% до 10%.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.