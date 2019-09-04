РЭЦ наградил победителей премии "Экспортер года" в Дальневосточном федеральном округе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке вручил награды победителям правительственной премии "Экспортер года" по Дальневосточному федеральному округу.

Статуэтки победителей получили девять компаний, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения. За звание победителя боролись более 100 экспортеров дальневосточного региона.

"Мы увидели прорыв года с детскими экологическими игрушками, увидели успех традиционного экспортера с вертолетами, мы увидели большие результаты по крабам, икре, рыбе, зерновым, меду - по широкой номенклатуре продукции. Предлагаю поприветствовать победителей - они заслужили признание", - сказал, открывая церемонию награждения, генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

Победители в разных номинациях

Глава РЭЦ вручил несколько статуэток победителям. Так, победителем в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Крупный бизнес" стала компания "Дальэнергомаш" из Хабаровского края. Это машиностроительное предприятие специализируется на производстве компрессорного и энергетического оборудования.

В той же номинации, но в категории "Малое и среднее предпринимательство" первое место заняла компания ООО "Телематик солюшенс" из Хабаровского края. В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Малое и среднее предпринимательство" победила компания "Карви" из Сахалинской области. Предприятие "Улан-Удэнский авиационный завод" из Бурятии стало победителем сразу в двух номинациях - "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес", а также в номинации "Новая география". Эта компания входит в холдинг "Вертолеты России".

Первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский вручил премию победителю в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство" - им стал ООО "Русский экспорт" из Приморского края. В той же номинации, но в категории "Крупный бизнес" победила компания "Амурагрокомплекс".

В номинации "Экспортер года в сфере услуг" в категории "Малое и среднее предпринимательство" победила ООО "Континент-Тау" из Хабаровского края.

Еще одну статуэтку победителю - в той же номинации, но в категории "Крупный бизнес" - компании ПАО "Приморавтотранс", вручил генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов. "ТАСС, которому первого сентября исполнилось 115 лет, 115 лет назад начал решать недавно поставленную [президентом РФ] Владимиром Путиным задачу - расширение экспорта не только нефти и газа. Мы экспортируем новости, новостные продукты, новостные ленты", - отметил Михайлов.

Победителем в престижной категории "Прорыв года" стала компания "Эко Тойс". "Все хорошие, классные вещи - они очень простые, в этом их гениальность. Номинант, которому мне сегодня повезло передать награду, отвечает этим признакам", - отметил, вручая статуэтку этому победителю, врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.