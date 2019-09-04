Московский завод авиатехники "Аэроэлектромаш" инвестирует в модернизацию 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский производитель авиатехники "Аэроэлектромаш" в течение ближайших пяти лет намерен инвестировать в модернизацию производства 1,4 млрд рублей, которые удалось сэкономить за счет предоставленных городом налоговых преференций, так как завод имеет статус промышленного комплекса Москвы. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московское предприятие "Аэроэлектромаш" обладает собственной производственной базой и конструкторским центром, что позволяет компании разрабатывать и производить востребованную на рынке продукцию, характеристики которой не имеют аналогов, либо во многом превосходят зарубежные аналоги. Налоговые преференции от правительства Москвы позволили промкомплексу направить высвободившиеся средства в модернизацию производства, в ближайшие пять лет предприятие планирует направить на эти цели 1,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении отмечается, что "Аэроэлектромаш" получил диплом лауреата конкурса "Золотые крылья МАКС-2019" в номинации "Инновационный проект". На конкурс предприятие представило проект уникального сверхлегкого вертолета R-34 и электродвигателя нового поколения для привода воздушных винтов летательных аппаратов ВД 25000.

Компания "Аэроэлектромаш" создана на базе Московского агрегатного завода "Дзержинец", который был образован в 1941 году. Предприятие занимается разработкой, производством и ремонтом электрооборудования и систем автоматического управления для отечественной авиационной техники.