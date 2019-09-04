Эксперты отмечают снижение доли беспроблемных заемщиков в России и рост неблагополучных

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Доля заемщиков в России, вероятность получения кредита которыми крайне мала, в первом полугодии 2019 года выросла до 22,4% с 18,2% годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

Доля граждан, которым практически невозможно получить кредит, выросла до 8,5% с 6,9%.

В то же время доля заемщиков, которые могут без проблем получить кредит, за первое полугодие этого года снизилась до 10,8%. Год назад доля таких потребителей составляла 15%.

"Снижение за последний год доли потребителей, которым банки, как правило, не отказывают в предоставлении кредитов может быть связано как с привлечением в банковский сектор сегментов клиентов, с которыми банки длительное время не работали, так и с ростом уровня просроченной задолженности по выдачам с осени 2018 по июнь текущего года", - поясняется в исследовании.