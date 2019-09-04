Хлеб за год в среднем подорожал на 5-7%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия за год в среднем выросли на 5-7%. Рост продолжится, если не поменяется конъюнктура. Таким мнением поделился с журналистами президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.

"Цены на хлеб и хлебобулочные изделия стабильны - рост за год составляет 5-7%", - сказал он.

По его словам, вопрос изменения цен для небольших пекарен более гибкий, чем для ретейла. "Мы всегда говорим так, что рост цен на хлебобулочную продукцию ниже уровня инфляции. Это пекари должны взять на вооружение и держать. Для пекарен, которые сами производят свою продукцию, вообще этой темы нет. Если сделал больше товара, то пекарь пишет скидку - после 17 часов, например, цены снижены - весь мир так работает. А если я произвел несколько десятков тонн, которые развожу, тогда про цены - это то, что торговля ставит. Это цены торговли, а не пекаря, а в бюджете торговли хлеб - это ерунда. Поэтому надо ретейл спрашивать о росте цен", - сказал он, добавив, что 5-7% роста складываются, в том числе, из цен ретейла и рост сохранится, пока не поменяется конъюнктура.

При этом производство хлеба и хлебобулочных изделий в России с января по июль 2019 года сократилось на 2,9%, до 6,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены же в среднем показывают рост 5-7%, следует из материалов Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) со ссылкой на данные Росстата.

При этом, по данным экспертов, рынок в денежном выражении растет в среднем на 2-4% в год.

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий также меняется незначительно и на 2018 год составило 116 кг на душу населения.