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ВЭФ-2019

"Р-Фарм" совместно с компанией из США создаст производство для лечения онкозаболеваний

Как уточнил глава совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик, речь идет о самом последнем слове техники

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Фабрика радиотерапевтической техники" (входит в группу компаний "Р-Фарм") подпишет соглашение с американской компанией Varian medical systems Inc о создании производства линейных ускорителей - радиотерапевтических комплексов, которые используются для облучения злокачественных новообразований. Заключить соглашение планируется на Восточном экономическом форуме, сообщил в среду ТАСС президент "Деловой России", глава совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Нам предстоит очень большое соглашение с компанией Varian medical systems Inc - мировым лидером в области радиотерапии, радиологического облучения онкологических заболеваний. Надеемся, что завтра мы финально согласуем запуск производства в России самой современной линейки линейных ускорителей. Это сейчас самое последнее слово техники. Мы очень рады, что сумели найти взаимопонимание", - отметил он.

Производство будет запущено в Дубне, наукограде на севере Московской области, крупнейшем в России центре по исследованиям в области ядерной физики. Объем вложений в проект не называется.

"Р-Фарм" - российская высокотехнологичная фармацевтическая компания, основными направлениями деятельности являются производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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СШАВЭФ-2019
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