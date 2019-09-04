ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает добычу нефти в России в сентябре на уровне ниже августа.

"Мы ожидаем, да, что она будет ниже, и она будет на уровне наших обязательств по соглашению [ОПЕК+]", - сказал он в среду журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. б/с в рамках сделки с ОПЕК+, тогда как ее квота в соглашении составляет 228 тыс. б/с. Рост добычи в августе Новак объяснял расчисткой "Дружбы" от загрязненного хлоридами сырья.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Всего по ней страны участницы должны снизить добычу на 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года.

Рост налогов в нефтяной сфере

Новак также заявил, что выступает против роста налогов в нефтянке в ответ на льготы для Приобского месторождения.

"Мы такие предложения в целом не поддерживаем - именно компенсацию, которая предлагается за счет в целом нефтегазовой отрасли", - сообщил он.

В то же время Новак подчеркнул, что это проекты, которые индивидуально рассмотрены, в частности их финансово-экономические обоснования, технико-экономические показатели. "Они эффективны, и предоставление льгот дает возможность увеличить объемы добычи, увеличить объемы инвестиций. Соответственно получить не только возврат тех льгот, но и дополнительные поступления в бюджет", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что "Роснефть" может получить 46 млрд рублей налоговых льгот, а "Газпром нефть" - 13,5 млрд рублей ежегодно.

При этом Минфин предложил повысить НДПИ на нефть и ввести НДПИ на попутный нефтяной газ для компенсации выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот Приобскому месторождению.

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.