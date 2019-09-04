ФТС прорабатывает возможность контроля отправки посылок из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ФТС РФ прорабатывает возможность контроля ввоза в Россию товарных партий на стадии отправки из КНР. Для этого будут созданы предотправные инспекции. Об этом сообщил в среду глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В том числе мы планируем и прорабатываем вопрос работы так называемых предотправных инспекций. Мы планируем согласовать с нашими китайскими партнерами наше участие при контроле товарных партий на стадии отправки из Китая в РФ", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В рамках ВЭФ глава ФТС подписал с китайским партнером дорожную карту по взаимному признанию уполномоченных экономических операторов. "Я также могу сказать, что в рамках соответствующих экспериментов налажена работа по взаимному признанию результатов таможенного контроля, синхронизации систем управления рисками, взаимному обмену информацией о перемещаемых партиях, транспортных средствах. В целом можно говорить о системной работе", - добавил он.

Булавин отметил, что планируется открыть представительства ФТС в Харбине и Шанхае.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.