Мутко одобрил присвоение курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко завизировал проект распоряжения правительства о получении курортом "Мамисон" в Северной Осетии статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны, которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы.

"Заместитель председателя правительства Виталий Мутко сообщил главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову, что на горнолыжном курорте "Мамисон" в республике будет создана особая экономическая зона", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера и главы региона.

"Я завизировал проект распоряжения правительства. И на одном из ближайших заседаний правительства оно будет рассмотрено Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - цитирует Мутко пресс-служба.

По словам Битарова, создание ОЭЗ позволит в сжатые сроки открыть бюджетное финансирование для строительства туристического городка. "Сейчас эти вопросы отрабатываются. Уже к 2022 году мы сделаем горнолыжный курорт европейского уровня", - приводятся в сообщении слова главы Северной Осетии.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта "Мамисон". Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.