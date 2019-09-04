Минэнерго решает вопрос спора "Роснефти" и "Транснефти" в рабочем порядке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассматривает вопрос спора "Роснефти" и "Транснефти" по "грязной" нефти в рабочем порядке, сообщил в среду журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Мы в рабочем порядке работаем со всеми компаниями. Рабочие вопросы - и мы их вместе урегулируем", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос какую позицию Минэнерго занимает в споре "Роснефти" и "Транснефти".

История спора

Председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер в письме к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложил повсеместно в России внедрить практику привлечения независимых инспекторов для контроля качества нефти. Также, по данным газеты "Ведомости", Шредер предложил ужесточить требования к содержанию хлоорганических соединений в нефти и усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть несоответствующего качества. С такими идеями Шредер выступил в ответ на предложение "Транснефти" передать ей в оперативное управление более 150 пунктов сдачи сырья, в том числе, принадлежащие нефтяным компаниям.

30 августа официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что компания ознакомилась с предложениями Шредера и "Транснефть" готова привлечь сюрвейеров для контроля качества нефти при условии, что расходы будут оплачивать сами нефтяники. При этом, по утверждению советника главы "Транснефти", в 2018-2019 годах в сырье, сдаваемом компаниями группы "Роснефть", уровень хлорорганических соединений доходил до 8 ppm при действовавшей тогда норме до 10 ppm. Демин также поддержал идею создания банка качества российской нефти и отметил, что "Транснефть" могла бы представлять этому банку данные диспетчеризации. И тогда на добровольной основе нефтяные компании могли бы платить или получать друг у друга премии за поставку более качественной нефти в систему.

Позднее В "Роснефти" отметили, что комментарии официального представителя "Транснефти" Демина в отношении компании являются бессодержательными, не соответствуют действительности и никак не объясняют появление 5 млн тонн суррогата в системе трубопроводов.

"Роснефть" при этом выступила категорически против смешивания загрязненной нефти с качественным сырьем, так как это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки.

Компания обратила внимание, что в начале августа "Транснефть" на совещаниях в Минэнерго уведомила о намерении поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием хлорорганики до 6 ppm (parts per million - частей на миллион, то есть 1% = 10 000 ppm).