Топилин допустил переход на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен. Об этом заявил журналистам в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума.

"Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить", - сказал он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда. При этом он не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели.

"Я все-таки считаю, и сегодня Максим Орешкин сказал об этом, главное - чтобы доходы повышались. Пока у нас доходы стагнируют, пока рывка в доходах нет. Задача, которую поставил президент, - снижение уровня бедности", - отметил Топилин. Министр добавил, что сокращение рабочей недели может быть рассмотрено в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". "Попробуем с компаниями определенными говорить, чтобы они делали это в рамках партнерства - какие-то изменения по порядкам применения рабочей силы, по использованию рабочего времени. Мне кажется, что скорее всего это может быть в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, где есть возможность удаленно работать. Ведь мы же говорим... и о возможностях, чтобы у человека было побольше свободного времени для того, чтобы он его более эффективно использовал", - добавил министр. По его словам, в этом вопросе нужно учитывать позицию профсоюзов и работодателей, чтобы "люди понимали эффект и не теряли свой доход".

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.