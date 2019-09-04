Мантуров опроверг слухи о своей предстоящей отставке с поста главы Минпромторга

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал бредом публикации о его предстоящей отставке с поста главы Минпромторга. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это бред сумасшедший", - сказал он.

Он также отметил, что задачу возглавить Ростех, о чем писали в СМИ, перед ним никто не ставил. "Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой (возглавить Ростех - прим. ТАСС) мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета Ростеха", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил о переходе Мантурова на должность главы Ростеха. В публикации отмечалось, что Мантуров покинет пост министра 18 сентября.