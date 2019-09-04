Представители институтов развития проедут по регионам ДФО со "Стартап-экспедицией"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Стартап-экспедиция" - проект, предполагающий тур по регионам Дальнего Востока для представителей институтов развития с образовательной программой для предпринимателей - запустят после Восточного экономического форума (ВЭФ) в округе. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) Руслан Саркисов.

"У нас будет подписано соглашение с правительством республики Якутия по запуску стартап-экспедиций так называемых. Это такой первый на Дальнем Востоке случай, когда институты развития вместе проедут по всем дальневосточным регионам, познакомятся с местным технологическим сообществом, расскажут про потенциальные возможности поддержки, плюс будет образовательная программа, мы привезем экспертов. Такой тур - мы его назвали "Стартап-экспедиция", - как раз Якутия была инициатором этого тура", - сказал он.

Саркисов добавил, что "возможности, которые могут открыться во время этого мероприятия, сложно переоценить". "Не всегда есть обратная связь между институтами развития, между предпринимателями на местах, не все знают, какие есть возможности, у некоторых просто нет времени или сложная логистика - не добраться, чтобы пообщаться в живую. Здесь мы приедем, поговорим, проведем семинары, расскажем про то, какие меры поддержки имеются, ответим на вопросы", - пояснил гендиректор фонда.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.