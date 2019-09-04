{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Ингушетии дополнительно выделят 1,3 млрд рублей для решения проблем бюджета

Средства пойдут на социальные выплаты гражданам и финансово-хозяйственную деятельности

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Ингушетии выделят 1,3 млрд рублей из резервного фонда президента РФ для решения проблем бюджетной сферы региона, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о выделении Республике Ингушетия дополнительной финансовой помощи в размере 1,3 млрд рублей из резервного фонда президента РФ для решения проблем бюджетной сферы региона", - говорится в сообщении.

Также в ходе рабочего визита в Москву врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел встречу с первым заместителем министра финансов России Леонидом Горниным, на которой обсуждались вопросы дополнительной финансовой помощи региону для финансирования первоочередных социальных выплат гражданам, текущие вопросы финансово-хозяйственной деятельности и сбалансированности бюджета Ингушетии. "В результате были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по вопросам повышения эффективности бюджетного процесса", - добавили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года, и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, работавшего в последние годы руководителем Росприроднадорза по Самарской области.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
ВЭФ-2019
РЖД планируют в октябре заключить соглашения о реализации проектов в Египте
Речь идет о двух инфраструктурных проектах и проекте диспетчерского центра
Читать полностью