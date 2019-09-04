Ингушетии дополнительно выделят 1,3 млрд рублей для решения проблем бюджета

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Ингушетии выделят 1,3 млрд рублей из резервного фонда президента РФ для решения проблем бюджетной сферы региона, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о выделении Республике Ингушетия дополнительной финансовой помощи в размере 1,3 млрд рублей из резервного фонда президента РФ для решения проблем бюджетной сферы региона", - говорится в сообщении.

Также в ходе рабочего визита в Москву врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел встречу с первым заместителем министра финансов России Леонидом Горниным, на которой обсуждались вопросы дополнительной финансовой помощи региону для финансирования первоочередных социальных выплат гражданам, текущие вопросы финансово-хозяйственной деятельности и сбалансированности бюджета Ингушетии. "В результате были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по вопросам повышения эффективности бюджетного процесса", - добавили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года, и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, работавшего в последние годы руководителем Росприроднадорза по Самарской области.