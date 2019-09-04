Титов предложил Генпрокуратуре взять под контроль проверки бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Генпрокуратуре взять под свой контроль проверки бизнеса правоохранительными органами. Об этом он сообщил в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Роль прокуратуры должна быть шире. Она должна являться заказчиком следствия и иметь возможность влиять на него на всех этапах, если обнаружены процессуальные нарушения", - сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В частности, Титов предложил внести изменения в Федеральный закон №144 "Об оперативно-розыскной деятельности" и предусмотреть в нем обязательное согласование с прокуратурой гласных оперативно-розыскных мероприятий - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов.

"Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам", - считает Титов.

В Уголовно-процессуальном (УПК) Кодексе РФ бизнес-омбудсмен предлагает предусмотреть "утверждение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела, право прокурора прекращать дело при наличии оснований, предусмотренных УПК, право прокурора по результатам рассмотрения обвинительного заключения вынести решение о прекращении уголовного преследования при наличии оснований, предусмотренных УПК". Также предлагается предоставить прокурору право согласовывать ходатайство следствия о заключении под стражу или домашний арест и о продлении срока содержания под стражей и домашнего ареста.

Позиция Генпрокуратуры

Участвовавший в мероприятии с бизнес-омбудсменом представитель Генпрокуратуры РФ, по данным пресс-службы Титова, признал, что вопрос возвращения ведомству утраченных полномочий продолжает оставаться актуальным.

Начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Юрий Карапетян отметил, что прокуроры ограничены в полномочиях по надзору за следствием, по ряду процессуальных вопросов занятая прокурором позиция не только расходится с мнением следствия, но и не всегда принимается во внимание судом.

"Только в первом полугодии 2019 года прокуратура вскрыла свыше 25 тыс. нарушений со стороны следствия. Более 70% из них допущены при рассмотрении сообщений о преступлениях; остальные - при производстве предварительного расследования", - приводит слова Карапетяна пресс-служба бизнес-омбудсмена. Добавляется, что по этому поводу внесено 4,5 тыс. актов прокурорского реагирования.