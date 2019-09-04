Помпео обсудил с будущими лидерами ЕС возражения США против "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе двухдневного визита в Брюссель 2-3 сентября обсуждал с назначенными лидерами институтов ЕС, которые начнут работу в ноябре американские претензии к российскому проекту "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд на брифинге в Брюсселе. Он подчеркнул, что Вашингтон считает, что страны ЕС должны покупать газ не у России, а в разных местах, в том числе у США.

"Этот вопрос обсуждался со всеми лидерами [институтов ЕС]", - сказал он, отвечая на вопрос о "Северном потоке - 2". "Мы озабочены, что ЕС зависит в поставках газа от России, которая, по нашему мнению, ранее уже использовала эту зависимость в негативных целях. Мы хотим, чтобы страны ЕС закупали газ в разных местах, в том числе в США", - подчеркнул он.

Помпео 2-3 сентября в Брюсселе встретился с будущими главой Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой внешнеполитческой службы ЕС Жозепом Боррелем. Он также встретился с действующими председателем Европарламента Давидом Сассоли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбргом.

По оценкам Еврокомиссии, стоимость сжиженного газа из США в среднем выше цены на российский трубопроводный газ на 30%.