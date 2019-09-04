Правительство Молдавии обратится в суд, чтобы вернуть аэропорт Кишинева

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Молдавии в ближайшие дни обратится в суд, чтобы расторгнуть договор о концессии Кишиневского международного аэропорта, который перешел под управление к компании Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd. Об этом сообщила журналистам после заседания правительства в среду премьер-министр республики Майя Санду.

"Этим вопросом занимается министерство юстиции, которое в ближайшие дни направит в суд документы для расторжения контракта с концессионером", - сказала Санду. Так она прокомментировала сегодняшнее постановление кабинета министров об аннулировании ряда решений правительств Владимира Филата и Юрия Лянкэ, которые в 2012-2013 годах сопутствовали сделке о передаче аэропорта в концессию.

Речь идет о постановлениях правительства об инициировании проекта частно-государственного партнерства, решении о передаче активов госпредприятия, отчете об итогах конкурса по выбору концессионера и ряде других документов. "Постановление об аннулировании не имеет обратной силы. Это также вписывается в наш план действий, основанный на информации специальной парламентской комиссии и других институтов о том, что аэропорт был сдан в концессию с нарушениями", - пояснила премьер.

Смена собственников

Единственную в Молдавии международную воздушную гавань в 2013 году передали в концессию компании Avia Invest сроком на 49 лет. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов.

Однако с тех пор у Avia Invest уже несколько раз менялись собственники. Его учредителями поначалу были российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт". Доли между ними были распределены поровну по 50% на каждого.

На прошлой неделе в молдавской прессе появилось сообщение о том, что NR Investments 28 августа завершил покупку компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest SR. Эту новость подверг жесткой критике президент страны Игорь Додон и новый премьер-министр.