РЖД и FESCO запускают полностью электронное оформление импортных грузов через ВМТП

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и Транспортная группа FESCO запускают полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу FESCO), следует из сообщения группы.

Новая технология базируется на существующей нормативно-правовой базе и включает в себя безбумажное проведение до 30 операций.

Общее время оформления документов в порту благодаря внедрению технологии сократится на четверо суток, с пяти суток до 21 часа.

Первая отправка группы контейнеров, все документы на которые оформлены в безбумажном формате, состоялась 4 сентября 2019 года в ВМТП, отмечается в сообщении.

ИНТЕРТРАН технология на первом этапе будет доступна для оформления импортных перевозок, на втором - расширена на перевозки транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу.