Минвостокразвития попросило передать Дальнему Востоку акцизы на нефтепродукты раньше срока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает передать регионам Дальнего Востока право на сбор в свои бюджеты 100% акцизов на нефтепродукты с 2020 года, то есть на четыре года раньше запланированного срока. Как заявил в среду на заседании президиума Госсовета глава министерства Александр Козлов, это позволит отремонтировать в федеральном округе более 10 тыс. км муниципальных дорог.

С 2018 года в бюджеты регионов зачисляется 80% доходов с акцизов на алкогольные напитки, начат поэтапный переход к зачислению в бюджеты субъектов РФ 100% доходов от акцизов на нефтепродукты. Предполагается, что эта доля постепенно будет увеличиваться и в 2024 году составит 100%.

"Владимир Владимирович, вы уже приняли решение о доведении до 100% отчислений от акцизов до 2024 года. Мы обращаемся к вам с просьбой предусмотреть для ДФО 100-процентное доведение акцизов уже с 2020 года. Мы посчитали: это позволит отремонтировать 10 тыс. 100 км муниципальных дорог", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Козлова, это необходимая мера, так как половина муниципальных дорог в регионах Дальнего Востока на сегодняшний день - грунтовые. "На Дальнем Востоке надо обратить внимание как раз на местные дороги, потому что 70% дорожно-транспортных происшествий и 45% аварий с погибшими, по данным ГИБДД, проходит именно там. Хочу отметить, что ресурсов в территориальных дорожных фондах для решения данных вопросов, конечно, недостаточно", - пояснил министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.