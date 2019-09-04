РЭЦ фиксирует кратный рост экспорта мяса и значительный рост поставок рыбы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Поставки российского мяса за рубеж в текущем году выросли по сравнению с 2018 годом в три раза, значительно растет экспорт рыбы и масложировой продукции. Об этом сказал журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в рамках Восточного экономического форума.

"Мы видим, что цифры установленные нацпроектом (национальный проект "Международная кооперация и экспорт" - прим. ТАСС) выполняются. Конечно, урожай (зерна - прим. ТАСС) в этом году будет ниже, чем в 2018 году и соответственно у нас цифры будут корректироваться, но все равно это выше планки, которую мы изначально ставили. Что касается потенциала АПК - мы видим, что у нас растут поставки масложировой продукции, у нас активно растет мясо - рост к прошлому году в три раза. По рыбе есть существеный рост на десятки процентов", - сообщил он.

Говоря о потенциале развития Дальнего Востока, он отметил, что большинство местных компаний ориентированы именно на рынки Азии, в том числе Китая. В целом экспорт в КНР, по словам Слепцова, также показывает рост.