Якутия и "Атомэнергомаш" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере СПГ-технологий

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Якутии и АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом") подписали в среду на полях ВЭФ-2019 соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства заводов сжиженного природного газа (СПГ), сообщили в пресс-службе компании.

Подписи в документе поставили председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов и генеральный директор предприятия Андрей Никипелов.

"Развитие отечественных СПГ-технологий является сегодня одним из государственных приоритетов. За последние годы наша компания наработала значительный опыт в этой сфере. Мы планируем наращивать наши компетенции и видим в лице правительства Якутии важного стратегического партнера", - сказал после церемонии подписания Никипелов.

В соответствии с документом правительство республики планирует создать необходимые условия для строительства и последующей эксплуатации заводов по производству СПГ, сформирует необходимую нормативную базу и предварительный перечень потенциальных площадок. Строительство заводов по производству сжиженного природного газа позволит Республике Саха (Якутия) обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением и придать импульс для дальнейшего развития экономики и социальной сферы, считают в компании.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.