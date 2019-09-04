Новый аэровокзал в Петрозаводске построят к августу 2020 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 сентября. /ТАСС/. Строительство здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск" должно быть завершено к лету 2020 года. Об этом в среду журналистам сообщил министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов.

"В следующем году, летом, строители должны уже завершить строительно-монтажные работы. Действительно, для такого технологически сложного объекта, как новое здание аэровокзала, это сверхзадача. Но я уверен, что с ГВСУ [Главное военное строительное управление - ТАСС] Министерства обороны эта задача будет реализована", - сказал Кайдалов.

Срок сдачи объекта у подрядчика, назначенного специальным указом президента РФ, стоит 15 августа 2020 года, для пассажиров аэровокзал начнет работать с 1 октября 2020 года, уточнили в пресс-службе регионального ведомства. К сегодняшнему дню строители уже провели подготовительные работы - вырыт котлован, залит бетонный фундамент.

Новый аэровокзал будет представлять собой двухэтажный комплекс из стекла и металлоконструкций с пропускной способностью 300 пассажиров в час. "Новый аэровокзальный комплекс позволит обеспечить обслуживание пассажиров на высоком уровне согласно российским и международным нормам, комфортное и безопасное пребывание пассажиров", - отметили в Минтрансе Карелии.

Новый аэровокзал должен появиться в столице Карелии в рамках федеральной программы развития республики до 2020 года. Стоимость контракта составила 817,9 млн рублей.

Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Транспортный объект расположен в 26 км от Петрозаводска в деревне Бесовец Прионежского района. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, Симферополем, Сочи и Анапой.