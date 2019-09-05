Выступление Владимира Путина на ВЭФ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума. В мероприятии также принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер Малайзии Махатхир Мохамад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

ВЭФ-2019 проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

