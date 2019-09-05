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Выступление Владимира Путина на ВЭФ. Видеотрансляция

В пленарном заседании также принимают участие премьер-министры Индии, Малайзии, Японии и президент Монголии

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума. В мероприятии также принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер Малайзии Махатхир Мохамад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

ВЭФ-2019 проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
 

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияИндияМалайзияРоссияМонголияАбэ, СиндзоМоди, НарендраБаттулга, ХалтмаагийнМахатхир МохамадВЭФ-2019
Онлайн
Восточный экономический форум - 2019. День второй
V ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс"
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