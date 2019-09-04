Бизнес-миссия Приамурья представит продукцию региона в Японии в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Бизнес-миссия Амурской области отправится в ноябре в Японию, где представит сельскохозяйственную продукцию региона, сообщил в среду интервью ТАСС глава Приамурья Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году уже было две бизнес-миссии в Японию, третья будет в ноябре - уже с моим участием непосредственно. Несколько провинций мы проедем и представим нашу продукцию, такая широкая делегация с нашими сельхозтоваропроизводителями", - сказал Орлов. Японский рынок губернатор оценивает как сложный, в первую очередь тем, что он очень требователен к качеству продукции. Однако в Приамурье уже есть примеры, когда компании успешно продавали сельскохозяйственную продукцию на японский рынок.

"Для нас имеет большое значение продажа шрота, соевого шрота. Мы понимаем, что для нас соя - это стратегически важное сырье, исходя из нашей посевной площади и урожайности", - подчеркнул губернатор. По его словам, наиболее простой способ переработки сои - выжимка из нее масла и, соответственно, второй продукт, который получается при этом процессе - соевый шрот, пищевой или кормовой. Но если масло - это продукт, который раскупается очень быстро, например соседний Китай его берет оптом, то по шроту внешние рынки либо закрыты либо сложные, а своего рынка в Приамурье нет, на что влияет в частности малая численность населения.

"Мы об этом говорим на федеральном уровне, отдельная очень сложная задача - это открыть рынки для шрота, и тогда наладить переработку у нас в регионе и сою не просто как сырье продавать, а получать из нее добавленную стоимость, налоги и так далее. Вот стратегические задачи", - подчеркнул глава региона.

Главным внешнеэкономическим партнером в настоящий момент для Амурской области является Китай. "У нас давние понятные взаимоотношения, но при этом есть и серьезные недостатки по моносотрудничеству, <...> когда есть монополия, всегда это риски передавливания в сторону того или иного партнера взаимоотношений, интересов. И, конечно, надо рынок диверсифицировать. С этой точки зрения мы видим наиболее перспективными рынки стран АТР, в первую очередь японский и корейский, южно-корейский рынок", - отметил Орлов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.