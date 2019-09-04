В Северной Осетии работы на дорогах по нацпроекту планируют завершить в октябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Работы в рамках нацпроекта по приведению в нормативное состояние транспортной инфраструктуры Северной Осетии-Алании, которые сейчас ведутся в круглосуточном режиме, власти республики планируют завершить в октябре. Об этом ТАСС сообщил в среду председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариэль Солиев.

"Значительным вкладом в развитие дорожной отрасли республики стало начало осуществления в текущем году нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На 40 объектах транспортной инфраструктуры, по которым заключены контракты, сейчас ведутся интенсивные работы. Задачу завершить программы работ в октябре мы, безусловно, выполним", - сказал Солиев.

В 2019 году из федерального бюджета на проведение ремонтных работ в рамках нацпроекта БКАД выделяется 537,5 млн рублей. Софинансирование из консолидированного республиканского бюджета составит еще 195 млн рублей, отметил собеседник агентства. Основная часть работ по нацпроекту осуществляется во Владикавказской агломерации: это 28 объектов из 40.

На основной региональной магистрали "Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен-2" дорожники день и ночь ведут ремонт участка "Обход станицы Архонская. На этой двухполосной дороге, построенной лет 40 назад, транспортный поток большегрузных автомобилей особенно велик, и из-за значительной нагрузки полотно находилось в плачевном состоянии, пояснил председатель комитета дорожного хозяйства.

За счет федеральных средств в нормативное состояние также приводится региональная дорога, ставшая главной улицей районного центра - города Ардона, где заменяется дорожное полотно, устанавливаются бордюры, дорожные знаки, ограждения. Местные власти проложили новые тротуары, обновили бульвар и пешеходные переходы.

Такие же значительные ремонтные работы проводятся и на центральной улице другого райцентра - города Беслан - ул.Сигова. Параллельно с дорожниками местные власти реконструируют на этом участке бульвар, что придаст центральной части города новый эстетический вид. Приводятся в порядок дороги в населенных пунктах Пригородного района - в селениях Октябрьское и Михайловское, включенных во Владикавказскую агломерацию, участки региональной дороги Моздок - Чермен - Владикавказ - ее начальные километры, а также участок на подъезде к селению Майское.

В целом по объектам нацпроекта БКАД ежегодно до 2024 года включительно на приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети Владикавказской городской агломерации намечается поступление из федерального бюджета 496 млн рублей, еще 21,5 млн федеральных средств будет направлено на региональные и межмуниципальные дороги. На софинансирование работ на региональных и межмуниципальных дорогах за счет региональных средств будет выделено еще 120 млн рублей. Кроме того, из средств республиканского дорожного фонда на эти же цели направят более 400 млн рублей. "Это позволит коренным образом улучшить состояние дорог и улиц населенных пунктов и довести до норматива 53,1% региональных и межмуниципальных дорог и 85% - дорожно-уличной сети Владикавказской городской агломерации", - добавил Солиев.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ.

В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии - с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, до 85% увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.