В Карачаево-Черкесии по нацпроекту в 2019 году создадут 44 фермерских хозяйства

ЧЕРКЕССК, 4 сентябрь. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии окажут содействие в создании 44 фермерских хозяйств на территории региона в 2019 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом ТАСС в среду рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.

"В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в субъекты малого и среднего предпринимательства в текущем году планируется вовлечь 211 человек, в том числе в рамках мероприятия "Агростартап" в 2019 году планируется открыть 44 крестьянско-фермерских хозяйства, а также создать не менее 88 рабочих мест", - рассказал представитель министерства.

На официальном сайте министерства сельского хозяйства КЧР подготовлена информация о приеме документов для участия в конкурсном отборе на получение гранта "Агростартап" на создание и развитие фермерских хозяйств, приоритетным направлением станет овцеводство.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.