К новым вершинам. Во Владивостоке состоялся юбилейный российско-индийский саммит

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, 20-й по счету ежегодный российско-индийский саммит прошел в среду во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Его центральным событием стали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые показали решительный настрой лидеров двух стран на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства, охватывающего практически все сферы деятельности - от внешней политики до защиты окружающей среды.

Путин обратил внимание индийского гостя на модель атомного ледокола, который станет самым крупным в мире и сможет преодолевать льды практически любой толщины. По словам президента, принято решение "о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту". Это откроет новые возможности для поставки добываемых в России углеводородов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первым пунктом совместной программы Путина и Моди стало посещение судостроительного комплекса "Звезда", куда лидеры двух стран отправились на катере от причала на острове Русский, где проходит ВЭФ. На заводе они ознакомились с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов.

В документе констатируется общность подходов к актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В частности, стороны приветствовали стабилизацию обстановки в Сирии, заявили о поддержке мер, направленных на реализацию процесса национального примирения в Афганистане, и указали на важность полного и эффективного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Назвав развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией "внешнеполитическим приоритетом двух стран", Путин и Моди отметили, что эти отношения "не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне". Они также заявили о намерении "оказывать всемерное содействие полному раскрытию мощного потенциала стратегического партнерства".

По итогам саммита принято совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества". В этом документе, насчитывающем 81 параграф, дается оценка современному состоянию российско-индийских отношений и очерчиваются перспективы их дальнейшего развития. Данные отношения, как указывается в заявлении, носят "уникальный, доверительный и взаимовыгодный характер" и основываются "на схожих цивилизационных ценностях, проверенной годами дружбе, взаимопонимании, доверии, общности интересов, близости подходов к фундаментальным вопросам развития и экономического прогресса".

Индийский премьер был так впечатлен увиденным, что даже опубликовал твит на русском языке: "Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс "Звезда", который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике".

Обсуждение перспектив сотрудничества в Арктическом регионе было продолжено на переговорах лидеров двух стран. Как сказано в их совместном заявлении, Индия "настроена на взаимодействие с Россией в Арктике", "с интересом наблюдает за развитием Арктического региона и также готова играть важную роль в Арктическом совете".

Партнерство в энергетике

Традиционно большое внимание лидеры двух стран уделили обсуждению сотрудничества в топливно-энергетической сфере, которое занимает одно из центральных мест в российско-индийских отношениях. Причем речь идет не только о поставках углеводородного сырья из России в Индию, но и о реализации совместных проектов по добыче и переработке нефти и других энергоносителей. Это отразилось в подписании Дорожной карты развития сотрудничества в сфере углеводородов на 2019-2023 годы.

Стороны заявили о намерении налаживать сотрудничество в сфере геологоразведки и совместной разработки нефтяных и газовых месторождений на территории России и Индии, а также продолжать работу по совершенствованию путей доставки энергоресурсов, в том числе с возможным использованием Северного морского пути и системы трубопроводов.

"Одной из фундаментальных составляющих стратегического партнерства" названо в совместном заявлении сотрудничество в сфере атомной энергетики. В частности, успешно реализуется проект по строительству оставшихся четырех из шести энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам", ведутся переговоры по второй площадке.

"По имеющимся договоренностям, в течение 20 лет [в Индии] будут возведены не менее 12 энергоблоков по российскому дизайну", - сообщил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским премьером.

Кроме того, стороны отметили успешное взаимодействие в сооружении АЭС "Руппур" в Бангладеш и выразили готовность расширять подобную кооперацию в третьих странах.

Инфраструктурные проекты

По мнению лидеров России и Индии, важным условием дальнейшего развития торгово-экономических связей двух стран является совершенствование транспортной инфраструктуры, в связи с чем "первостепенное значение" приобретает развитие международного транспортного коридора "Север-Юг". При этом основной акцент делается на укрепление грузовой базы, совершенствование и улучшение предоставляемых транспортно-логистических услуг, внедрение цифровых технологий.

Перспективным направлением сотрудничества участники саммита назвали авиационно-космическую сферу. Они "договорились изучить возможность создания в Индии совместных предприятий по разработке и производству гражданского самолета".

Стороны также заявили о "хороших перспективах в налаживании взаимодействия в железнодорожной сфере" и договорились рассмотреть возможность расширения прямого пассажирского и грузового авиасообщения, в том числе между различными регионами двух стран.

Вообще сотрудничество между регионами, по словам индийского премьера, который прежде долгое время был главным министром штата Гуджарат, должно стать одним из приоритетных направлений дальнейшего развития отношений.

Снятие барьеров

В интересах устранения препятствий во взаимной торговле, снятия таможенных и административных барьеров стороны договорились ускорить подготовку к подписанию российско-индийского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также продолжить работу по продвижению системы взаиморасчетов в национальных валютах.

Российский лидер на итоговой пресс-конференции заявил о готовности сторон начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли Индии с ЕАЭС. "Убежден, дополнительные возможности для диверсификации товарных потоков откроются с созданием зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Это наша общая цель, и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по выработке соответствующего соглашения", - сообщил Путин.

Сфера ВТС

Традиционно тесным остается и взаимодействие двух стран по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). На переговорах Путин и Моди приветствовали успешную реализацию программы ВТС на 2011 - 2020 годы. В настоящее время, по словам российского лидера, "прорабатывается новая редакция" этой программы на ближайшие десять лет.

Россия, напомнил Путин, не только поставляет в Индию вооружения, но и наладила производство новейшей продукции военного назначения совместно с индийскими партнерами. "Реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии Калашников, вертолетов Ка-226Т, ракетных ударных систем", - сказал президент РФ.

Стороны договорились развивать данное направление сотрудничества, в том числе путем передачи технологий и создания совместных предприятий.

Как сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд. В частности, несмотря на то, что Индия находилась под давлением, прежде всего со стороны США, были подписаны крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

Многосторонние форматы

Перейдя к вопросам международной повестки дня, стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая "отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным". С российской стороны была выражена поддержка кандидатуре Индии в постоянные члены реформированного СБ ООН.

Лидеры двух стран договорились совершенствовать координацию в "Группе двадцати" и на других международных площадках. Они также выразили намерение и впредь укреплять взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и механизм Россия - Индия - Китай.

При этом особое внимание они намерены сфокусировать на повышении эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и угрозами в сфере информационной безопасности.

Россия и Индия выступили в поддержку разработки юридически обязывающего многостороннего инструмента, устанавливающего надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите, а также "подтвердили решимость поддерживать усилия и инициативы", направленные на сохранение роли Конвенции о запрещении химического оружия и предотвращение политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия.

Международная повестка

Напомнив о важности полного и эффективного выполнения СВПД, лидеры России и Индии "выразили решимость продолжать взаимовыгодное и легитимное сотрудничество с Ираном". Они подчеркнули, что все вопросы, связанные с иранской ядерной сделкой, следует "решать мирно, путем диалога".

Стороны, как сказано в совместном российско-индийском заявлении, "настаивают на необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики" и "призывают к разрешению сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическим путем".

Россия и Индия "заявили о своей приверженности скорейшему мирному урегулированию в Афганистане" и высказались в поддержку начатого в Москве в феврале 2019 года межафганского диалога.

Они также "подчеркнули значимость продолжения всеми вовлеченными сторонами мирного диалога, нацеленного на установление долгосрочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове".

Продолжение программы

Президент России и премьер-министр Индии не только регулярно проводят переговоры, но и часто встречаются на полях различных международных форумов. Нынешний саммит во Владивостоке стал красноречивым подтверждением растущей динамики российско-индийского стратегического партнерства и его особо привилегированного характера.

Впереди - новые встречи: после переговоров во Владивостоке Моди пригласил Путина посетить в 2020 году Индию для участия в очередном саммите. А российский президент пригласил индийского премьера прибыть в Москву для участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Впрочем, ближайшая встреча двух лидеров состоится уже в четверг, когда вместе с Путиным Моди примет участие в пленарном заседании ВЭФ, где индийский премьер выступает в нынешнем году в качестве главного зарубежного гостя.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.