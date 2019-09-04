Путин рассказал Моди о вертолете, который Россия планирует поставлять Индии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о преимуществах легких многоцелевых вертолетов К-226Т, которые Россия планирует поставлять Индии в рамках подписанного в 2015 году межправсоглашения.

"Я летал на этом вертолете, мне нравится, очень удобный. Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море", - рассказал Путин своему индийскому коллеге, добавив, что такая технология позволяет вертолетам садиться на палубу.

Представитель компании "Вертолеты России" рассказал, что эта машина имеет модульную конструкцию, на ней может быть установлен транспортный или медицинский модуль, а также пассажирский модуль повышенной комфортности в зависимости от потребности заказчика - Минобороны Индии. Межправсоглашение предполагает поставку для нужд министерства обороны Индии 60 вертолетов из России и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.

"Это в полном объеме то, что вы называете "Делай в Индии" (так называется программ поддержки национальной промышленности в Индии - прим. ТАСС)", - отметил Путин.

Премьер-министр Моди также осмотрел гражданский вертолет МИ-171А2. Такие машины Россия начинает поставлять Индии в рамках ранее заключенного контракта.