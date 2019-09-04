"АльфаСтрахование": объединенный полис ОСАГО и каско не будет дешевле отдельных страховок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Включение рисков каско в полис ОСАГО приведет к тому, что такой совмещенный продукт будет значительно дороже полиса ОСАГО, при этом он не будет значительно дешевле, чем полисы ОСАГО и каско по отдельности. Такую оценку озвучил ТАСС директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахование" (лидер рынка ОСАГО) Денис Макаров. Он считает, что из-за этого продукт не будет популярным.

"Включение рисков каско в полис ОСАГО приведет к резкому росту цен. Уверен, что в нынешних условиях это будет негативно воспринято автовладельцами. В настоящее время мы не знаем, как соединить эти два продукта. Но очевидно, что при таком подходе стоимость такого продукта не будет значительно дешевле, чем при покупке полисов отдельно", - сказал он.

Вряд ли такой совмещенный продукт будет популярен у автовладельцев, считает Макаров."Учитывая потенциальный рост стоимости полиса ОСАГО c включенными рисками по имуществу, вряд ли, можно говорить о высокой популярности продукта", - полагает эксперт.

Он отметил, что страховщики предлагают клиентам широкий выбор программ по каско. "Мы не видим необходимости создания такого продукта, скрещивающего разные понятия - страхования ответственности и страхования имущества", - заключил Макаров.

Проект ЦБ

Банк России 4 сентября сообщил о разработке минимальных требований к договорам каско, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, соответствующий проект указания регулятор опубликовал на своем сайте. Поручение рассмотреть такую возможность ранее давал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Предполагается, что после принятия документа можно будет не заключать отдельный договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис ОСАГО. При этом договор каско останется добровольным.

Кроме того, втовладелец будет вправе отказаться от него в течение 14-дневного периода охлаждения и вернуть уплаченную за каско премию в полном объеме, следует из проекта указания.

При этом, если каско включается в полис ОСАГО, срок договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско, следует из проекта указания.

В РСА ранее отметили, что союз участвовал в разработке документа, он является работоспособным.