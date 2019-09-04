Кобылкин сообщил о росте цены товаров до 2% из-за стопроцентной нормы переработки упаковки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Увеличение норматива переработки отходов от использованных товаров (тара и упаковка) до 100% приведет к увеличению себестоимости продукции не более чем на 2%. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума в среду.

"Я уверен, что предприятия способны все 100% утилизировать, и должны утилизировать все 100%. Долгий период времени мы эти ставки не повышали - они довольно низкие. Ну, круг мы просчитывали - повышение стоимости товаров, чем нас пугают предприниматели, произойдет в районе 2%, не более того. Это не будет ни 10, ни 15, ни 20%", - сказал он, отметив, что "никто не говорит о 100% утилизации", но необходимо двигаться к этому показателю.

По его словам, доведение нормативов утилизации до максимальных значений "в значительной мере разгрузит население". "Мы не должны населению увеличивать стоимость вывоза мусора незаслуженно", - подчеркнул министр.

Кобылкин также опроверг предположение, что целью повышения норматива переработки является пополнение бюджета. По его словам, это стимулирующая экологическая мера, в которой заинтересованы все жители страны. "Цель - как можно быстрее создать на территории России перерабатывающих, сортировочных комплексов. Просто это такая горькая таблетка, которую никто не хочет есть, чтобы выздороветь", - отметил он.

Ранее межведомственная рабочая группа Министерства природных ресурсов и экологии РФ выступила с предложением увеличить до 100% норматив переработки отходов от использованных товаров. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов поддержал данную инициативу, отметив, что нагрузка, связанная с увеличением нормативов утилизации, должна быть соразмерной для всех производителей товаров и упаковки. В докладе Минприроды по результатам деятельности группы отмечалось, что объем экологического сбора, предположительно, увеличится до 136 млрд рублей в год. Эти средства планируется направить на реализацию задач национального проекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором.

Механизм РОП (расширенной ответственности производителя) предполагает самостоятельную переработку производителем части своей упаковки, вышедшей из употребления, поручение этого специализированной компании или платеж экологического сбора за нее государству. Участники рынка считали, что сейчас механизм устарел, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов, а ответственности за нарушения принципов РОП не было до 30 мая 2019 года. В июне 2019 года стало известно, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил создать при Минприроды РФ межведомственную рабочую группу, которая займется "донастройкой" института РОП и экологического сбора.