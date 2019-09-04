Производство опалубочных систем запустили в особой экономической зоне "Липецк"

ЛИПЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Австрийская компания "DOKA Липецк" начала производство опалубочных систем, разработанных специально для российского рынка, в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Запуск производства посетили временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов и посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер, сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

"Мы благодарны за то, что DOKA выбрала именно липецкую площадку для развития. Уверен, что у нас впереди плодотворное сотрудничество, в России есть много работы для строителей, потому что мы выполняем национальные проекты. Вторая и третья очереди завода могут быть построены еще быстрее, чем планировалось", - цитирует пресс-служба врио главы региона Игоря Артамонова.

Площадь нового предприятия составляет 3,5 тыс. кв. м, здесь будут производить опалубку для России и других рынков со схожими требованиями. К следующему году объем производства должен достичь 65 тыс. кв. м. Компания планирует использовать потенциал российского рынка в жилищном и коммерческом строительстве.

"Это первое подразделение австрийского концерна за пределами Европейского Союза. Я познакомился со свободной экономической зоной и очень впечатлен. Мы будем рассказывать об условиях успешной работы в ОЭЗ "Липецк": если коллеги будут рассказывать другим инвесторам, это станет лучшей рекламой для других инвесторов", - сказал Йоханнес Айгнер.

Компания Doka GmbH входит в концерн Umdasch Group, основанный в Австрии в 1868 году. Он является мировым лидером в разработке, производстве и продаже опалубочной техники для всех сфер строительства, имеет более 160 филиалов в 70 странах, насчитывает свыше 6 тыс. сотрудников.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га создана в Липецкой области в 2005 году, насчитывает 64 компании-резидента из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики, машины и автокомпоненты. Резиденты построили 23 завода, вложив порядка 63 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций более 197 млрд рублей. В ОЭЗ создано почти 4,3 тыс. рабочих мест.