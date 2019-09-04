Компании из моногородов России будут продвигать на рынке закупок ООН

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.РФ) совместно с центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО планирует наладить экспорт товаров и услуг компаний из моногородов России через рынок закупок ООН, сообщила пресс-служба фонда.

"Моногорода.РФ и центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО планируют наладить совместную работу по организации экспорта товаров и услуг из моногородов через рынок закупок ООН. Это позволит предпринимателям выйти на новый уровень продвижения своей продукции, увеличить ее узнаваемость и расширить свой бизнес", - сообщила пресс-служба со ссылкой на зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректора Моногорода.РФ Ирину Макиеву. Отмечается, что она сообщила об этом на форуме BRIDGE for Cities 4.0 в столице Австрии Вене.

Поставщиками товаров и услуг в системе закупок могут стать как юридические, так и физические лица, градообразующие предприятия, образовательные учреждения и некоммерческие организации. Наибольшим спросом среди организаций ООН пользуются фармацевтические товары и медицинское оборудование, продукты питания, образовательные и логистические услуги, а также информационные технологии.

В перспективе стороны намерены подключить к системе закупок ООН вузы из моногородов для продвижения их компетенций и экспертиз.