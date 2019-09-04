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Северный Кавказ

Аэропорт Минвод планирует принять в 2019 году 2,5 млн пассажиров

В этих целях ведется расширение и строительство терминальной инфраструктуры
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Описание
© Елена Березина/ТАСС
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и полномочный представитель президента РФ по СКФО Александр Матовников
© Елена Березина/ТАСС
© Елена Березина/ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Минеральных Вод (Ставропольский край) планирует обслужить по итогам 2019 года 2,5 млн пассажиров, сообщил журналистам в среду гендиректор Роман Чуев.

За 2018 год аэропорт обслужил более 2,4 млн пассажиров.

"В данный момент рост пассажиропотока на уровне 5%, это чуть ниже, чем рынок по стране в целом. Мы планируем перевезти более 2,5 млн человек в этом году", - сказал Чуев.

По его словам, в связи с этим в аэропорту планируются серьезные преобразования.

"Мы расширяем и строим новую терминальную инфраструктуру именно под наши потребности", - добавил он.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе. В среду, 4 сентября, в аэропорту открыли терминал прилета.

"Новый терминал даст серьезный динамичный импульс развитию аэропорта. Ввод в эксплуатацию этого сооружения сделает пребывание на Северном Кавказе комфортным и безопасным", - отметил гендиректор аэропорта.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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