Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже подешевели на 5,4%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 5,4%, до 33,13 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:10 мск.

При этом в пике цена акций достигала 38,52 рубля, что на 8,51% выше уровня закрытия торгов 3 сентября.

Но, по данным на 17:27 мск, акции прекратили падение и выросли на 0,23% от уровня закрытия торгов до 35,58 рубля за акцию.

Накануне акции нефтяной компании росли на 21% на новостях о создании "Сургутнефтегазом" компании для вложений в рынок ценных бумаг.