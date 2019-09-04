В аэропорту Минеральные Воды открыли терминал прилета

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Терминал прилета открыли в среду, 4 сентября, в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край).

"Открытие терминала прилета международного аэропорта Минеральные воды имени Михаила Лермонтова - это событие ожидаемое. Одна из лучших в стране взлетно-посадочных полос позволяет сегодня принимать в нашей воздушной гавани все типы воздушных судов. Терминал, который мы открываем, обеспечит достойный комфорт всем пассажирам", - сказал на церемонии открытия полпред президента в СКФО Александр Матовников.

По его словам, более 90 лет аэропорт является воздушными воротами Северного Кавказа. "Сегодня он гостеприимно раскроет эти ворота для всех пассажиров, которые прилетают в аэропорт Минеральные Воды. Уверен, что новый облик и всесторонние возможности аэропорта позволят расширить линейку и географию полетов и частоту рейсов, что, в свою очередь, увеличит доступность курортов Северного Кавказа", - отметил Матовников.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в планах властей постройка нового терминала. "Мы хотим построить еще один терминал. Хотим действующий терминал привести в международный, хотим развивать свою территорию, доремонтировать полосу руления самолетов", - сказал Владимиров.

О терминале и аэропорте

"В результате реконструкции общая площадь терминала составила порядка 9 тыс. кв. м. Пропускная способность на внутренних авиалиниях - 1,050 пассажиров в час, на международных - 240 пассажиров в час", - сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.