Новые пассажирские терминалы появятся в аэропортах Ставрополья до 2024 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Новапорт" планирует построить новые пассажирские терминалы в двух аэропортах Ставропольского края до 2024 года. Об этом сообщил в среду генеральный директор компании Сергей Рудаков.

"Мы проектируем пассажирский терминал в Ставрополе и пассажирский терминал в Минводах. Примерно в 2022 году появится новый терминал в Ставрополе, улучшатся российские условия обслуживания и сразу будут улучшаться международные <…> в 2023 появится терминал в Минводах", - сказал он на церемонии открытия терминала прилета в аэропорту Минеральных Вод.

Рудаков отметил, что площадь аэропорта Минеральных Вод планируется довести до почти 25 тыс. кв. м только для российских направлений, а созданный терминал - передать международным, соединив все объекты между собой.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных Водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахане, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.